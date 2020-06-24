2020/06/24 | 18:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي يوم الاربعاء باندلاع حرائق "كبيرة" في غابات ومزارع جراء قصف جوي وارضي تركي استهدف بلدة شمال قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك في اقليم كوردستان.

تتمة..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف جوي ومدفعي تركي يتسبب بحرائق "كبيرة" في غابات ومزارع بدهوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف جوي ومدفعي تركي يتسبب بحرائق "كبيرة" في غابات ومزارع بدهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).