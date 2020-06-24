صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 8 وفيات و 371 اصابة جديدة بفيروس كورونا سُجلت اليوم

2020/06/24 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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د.



جاسب الحجامي - مدير عام دائرة صحة الكرخ - فيس بوك

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها الیوم:-

ابو غريب------------- ١٦ابو دشير ------------- ٥الاسكان-------------- ٧الاعلام--------------- ٩البياع---------------- ١٥التاجي--------------- ١١الحرية--------------- ٣٠الدورة--------------- ٢٨الدولعي-------------- ٢الرحمانية-------------- ١السيدية-------------- ٣الشالجيه-------------- ١الشرطة الخامسة------- ٦الشرطة الرابعه--------- ٢الشعلة-------------- ٣٣الصالحية------------- ٤الطارمية ------------- ٢الطوبجي------------- ٨العامرية-------------- ٢العطيفية------------- ٣العلاوي-------------- ٥الغزالية--------------٣٠القادسية--------------٣الكاظمية-------------٢٢الكرخ ----------------١المحمودية----------- ٢٣المعالف-------------- ٢المنصور ------------- ٢اليرموك-------------- ٧اليوسفية ------------- ١حي الجامعة ---------- ٣حي الجهاد----------- ١٦حي الخضراء---------- ١حي العامل -----------١١سجن العدالة ---------٢٦شارع حيفا ----------- ٢سكنة جانب الرصافه --- ٢٦سكنة محافظة بابل ---- ١

الوفيات:-وفاة/٨٧سنة/ذكر/الشعلة/محلة٤٤٨-وفاة/٦٧سنة/انثى/الشعلة/٤٦٠-وفاة/٨٨سنة/انثى/البياع/محلة٨١٧-وفاة/٥٣سنة/ذكر/الامين/محلة٧٤٣-وفاة/٦٨سنة/ذكر/الدورة/محلة٨٢٦-وفاة/٧٤سنة/ذكر/المحمودية/ناحية النعمان- وفاة/٧٤سنة/ذكر/المحمودية/حي الزهراء-وفاة/٥٨سنة/ذكر/الرحمانية/محلة٢٠٨

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وبحسب الدراسة التي أعدها معهد "سكريبس" للأبحاث في ولاية فلوريدا الأميركية، فإن الطفرة م

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