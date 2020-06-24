توجه نيابي لاقامة جلسات البرلمان عبر الدائرة التلفزيونية

2020/06/24 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن سائرون، علي غلام، الاربعاء (24 حزيران 2020)، عن توجه نيابي لعقد جلسات البرلمان عبر الدائرة الالكترونية، مبينا ان استمرار عقد الجلسات في قاعات المجلس يشكل خطرا في انتشار فيروس كورونا بين النواب والموظفين في البرلمان.

وقال غلام في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ازدياد عدد الاصابات بفيروس كورونا في صفوف الموظفين في البرلمان واعضاءه، قد يمهد لانتشار فيروس كورونا بشكل اكبر في السلطة التشريعية"، مبينا أن "عددا من النواب اقترحوا على رئيس المجلس لتحويل جلسات البرلمان عبر الدائرة الالكترونية، من اجل التصويت على القوانين المهمة التي تحتاجها البلاد في الوقت الراهن".

واضاف أن "هناك اجماعا نيابيا على الذهاب نحو الجلسات الالكترونية وبانتظار موافقة رئيس المجلس".

وكانت مقررة مجلس النواب، خديجة علي، دعت الثلاثاء (23 حزيران 2020)، لعقد جلسات مجلس النواب الكترونيا بسبب اصابة بعض النواب بفيروس كورونا.

وقالت علي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مخاطر عقد جلسة مجلس النواب باتت كبيرة جدا في ظل اصابة عدد من النواب وموظفين في البرلمان بفيروس كورونا، بالاضافة إلى خطورة تواجد الإعلاميين في مبنى المجلس خلال اوقات عقد الجلسات".

واضافت، أن "عقد البرلمان جلساته قد يؤدي إلى كارثة صحية، خصوصاً وأن المنظومة الصحية في العراق مشلولة حالياً بسبب انتشار الوباء".

وبينت علي أنه "بات من الضروري عقد جلسات المجلس الكترونيا عبر الدائرة التلفزيونية، وأن يكن هذا الامر صعبا بسبب كثرة الاعضاء، او عن طريق كروب الواتساب الرسمي للبرلمان"، لافتة إلى أن "الجلسة المؤمل عقدها يوم الأربعاء المقبل مهمة جدا لغرض تمرير قانون الاقتراض الداخلي والخارجي".

واشارت إلى أن "عدم عقد الجلسة سيخلق مشكلة كبيرة في البلاد خصوصاً في مسألة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين".

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