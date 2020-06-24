صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ 177 اصابة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي

2020/06/24 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اوضحت دائرة صحة الرصافة ببغداد، اليوم الاربعاء، التوزيع الجغرافي لـ 177 اصابة بكورونا ت...





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