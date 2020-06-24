2020/06/24 | 18:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملاكات الصحية في مستشفى الحسين التعليمي بذي قار تعلن انهيار الوضع الصحي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملاكات الصحية في مستشفى الحسين التعليمي بذي قار تعلن انهيار الوضع الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).