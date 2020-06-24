أمريكا تدرس فرض رسوم جمركية عقابية على دول أوروبية

2020/06/24 | 18:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تدرس الولايات المتحدة إمكانية فرض رسوم إضافية بقيمة 3.1 مليار دولار على سلع من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوترات بين جانبي المحيط الأطلسي.وبحسب شبكة “سي إن بي سي” قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في وثيقة صدرت أمس الثلاثاء إن واشنطن تدرس إقرار […]

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