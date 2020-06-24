منظمة تحذر من “قنبلة موقوتة” تهدد كوكب الأرض كله

2020/06/24 | 19:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… حذرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 24 يونيو/حزيران، مما وصفته بـ”القنبلة الموقوتة” التي سببتها جائحة كورونا المستجد، والتي يمكنها أن تهدد كوكب الأرض كله.وأوضحت منظمة العمل الدولية، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”، أن تلك القنبلة متمثلة في “العمال المهاجرين” العائدين إلى بلدهم، بسبب جائحة “كوفيد 19”.وناشدت منظمة […]

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