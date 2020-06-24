بغداد واربيل يبحثان خياراتهما لحل المشكلات المالية بينهما

2020/06/24 | 19:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، اليوم الاربعاء، اجتماعا مع وفد الحكومة الاتحادية برئاسة وزير المالية العراقي علي علاوي.

وجاء في بيان للوفد الكوردستاني، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الجانبين بحثا مسألتي الميرانية ورواتب موظفي الاقليم وتسليم النفط.

واشار البيان الى ان الاجتماع بدأ مساء اليوم الاربعاء في دار ضيافة مجلس الوزراء العراقي ببغداد، وجرت خلاله مفاوضات مفصلة بشأن خيارات الجانبين لحل المشكلات المالية المعلقة بين اربيل وبغداد وصرفيات وواردات والمستحقات المالية لحكومة الاقليم.

يأتي هذا في وقت كان فيه وفد الاقليم قد اجتمع عقب وصوله الى بغداد امس الثلاثاء اجتماعا مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح.

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