العراق يسجل أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في يوم واحد

2020/06/24 | 19:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الاربعاء، تسجيل، 2200 اصابة بفيروس كورونا و79 حالة وفاة، خلال يوم واحد في عموم محافظات العراق....

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