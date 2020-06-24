صحة الرصافة تعلن تفاصيل الاصابات الـ177 بفيروس كورونا

2020/06/24 | 19:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اوضحت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاربعاء، تفاصيل الإصابات الـ177 الجديدة بفيروس كورونا المستجد وتوزيعها الجغرافي.وقال مدير عام الدائرة عبد الغني الساعدي، في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “الدائرة سجلت 177 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 105 بمدينة الصدر موزعة كالتالي: مدينة الصدر 105 حالة ضمن محلات 553, 557, 529, 576, […]

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