من بينها 105 حالة في مدينة الصدر.. صحة الرصافة التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا

2020/06/24 | 19:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد سجلت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاربعاء، 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالآتي :• مدينة الصدر 105 حالات ضمن محلات 553, 557, 529, 576, 539, 577, 527, 521, 555, 533, 561, 524, 558, 575, 526, 547, 529, 537, الدسيم • بغداد الجديدة 7 حالات ضمن محلة 709و702• بسماية حالة واحدة عمارة 404• الحسينية 3 حالات محلة 229و222, السكلات • الشعب 17 حالة محلات 357, 335, 330, 333, 325, 341, 327, 329, حي اور • المعامل حالة واحدة محلة 769• الغدير حالة واحدة محلة 706• شارع فلسطين 7 حالات محلات 506, 502, 508, 505• ام الكبر حالة واحدة • حي القاهرة 3 حالات محلات 330, 302, 307• العبيدي 3 حالات محلة 756و762• الطالبية حالة واحدة محلة 321• البلديات 8 حالات محلة 734و724• المشتل 2 حالة 757و751• الأمين 4 حالات محلة 737و761• الاعظمية حالتان محلة 328• المعلمين حالة واحدة محلة 731• الوزيرية حالة واحدة محلة 316• الكرادة حالة واحدة محلة 952• بوب الشام حالة واحدة قرب السوق • الرشاد حالة واحدة محلة 772• الباب المعظم حالة واحدة محلة 119• الكفاح حالة واحدة محلة 129

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