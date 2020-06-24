2020/06/24 | 19:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الأربعاء، صوب ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” الذي سيكون مسرحا لمباراة فريق ريال مدريد وضيفه ريال مايوركا، وذلك ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام مايوركا الليلة لاستعادة الصدارة من برشلونة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام مايوركا الليلة لاستعادة الصدارة من برشلونة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).