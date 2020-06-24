عاجل/وزير المالية رواتب المتقاعدين واصحاب الدخل المحدود خط احمر

2020/06/24 | 19:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم الاربعاء، ان رواتب ومخصصات المتقاعدين واصحاب الدخل المحدود خط احمر بالنسبة لحكومة السيد مصطفى الكاظمي.

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