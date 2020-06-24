هكذا رد الفريق عبد الوهاب الساعدي على طلب أهل الناصرية

2020/06/24 | 19:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طلب أحد الملاكات الصحية في محافظة ذي قار، من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، بدعم إحدى المستشفيات بالمستلزمات الطبية، بغية مواجهة جائحة كورونا التي تعصف في المحافظة.الساعدي يوجه وجه رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الرُكن عبد الوهاب الساعدي ،اليوم الاربعاء، فوج مُكافحة الإرهاب في محافظة ذي قار […]

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