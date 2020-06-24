منظمة حقوقية : 73 % من عائلات غزة تعاني من انعدام الامن الغذائي اثر الحصار الصهيوني

2020/06/24 | 19:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت منظمة حقوقية غير حكومية أن 73 بالمائة على الاقل من العائلات في غزة تعاني من انعدام الامن الغذائي بسبب الحصار الصهيوني المفروض على القطاع منذ ثلاثة عشر عامًا.ونقلت صحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن منظمة الميزان الحقوقية غير الحكومية قولها في بيان لها إن ” […]

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