2020/06/24 | 19:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق..حقوق الإنسان تقدم للحكومة مبادرة وطنية لتأمين العودة الطوعية للنازحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 19:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق..حقوق الإنسان تقدم للحكومة مبادرة وطنية لتأمين العودة الطوعية للنازحين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق..حقوق الإنسان تقدم للحكومة مبادرة وطنية لتأمين العودة الطوعية للنازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).