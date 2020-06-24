2020/06/24 | 19:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. تشكيل خلية أزمة جديدة لمواجهة كورونا في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 19:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. تشكيل خلية أزمة جديدة لمواجهة كورونا في ذي قار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. تشكيل خلية أزمة جديدة لمواجهة كورونا في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).