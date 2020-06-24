2020/06/24 | 19:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية: رواتب المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود خط أحمر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية: رواتب المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود خط أحمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).