صندوق النقد يراجع حساباته: تداعيات كورونا الاقتصادية أفدح

2020/06/24 | 19:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن الضرر الذي تلحقه جائحة فيروس كورونا بالنشاط الاقتصادي أشد مما كان يعتقد، مما حدا المؤسسة إلى تقليص توقعاتها للناتج العالمي في 2020 مجددا.وقال صندوق النقد إنه أصبح يتوقع انكماش الناتج العالمي 4.9 بالمئة، مقارنة مع ثلاثة بالمئة في توقعات أبريل، عندما استخدم البيانات المتاحة في […]

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