الشباب والرياضة تقرر هيكلة مراكز رعاية الموهبة الرياضية في بغداد والمحافظات

2020/06/24 | 19:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قررت وزارة الشباب والرياضة،اليوم الاربعاء اعادة هيكلة مراكز رعاية الموهبة الرياضية في بغداد والمحافظات والبحث في آلية تمويل المشروع.اعلن ذلك المشرف العام على مركز رعاية الموهبة الرياضية مستشار الوزارة لشؤون الرياضة حسن علي كريم، مبينا ان الوزارة قررت هيكلة مراكز الموهبة الرياضية وتشكيل لجنة استشارية عليا لوضع أسس ومعايير علمية جديدة سيمضي في ضوءها مشروع المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية.واضاف كريم ان الاجتماع الاول للجنة الاستشارية الذي عقد عبر المنصة الالكترونية بحضور جميع اعضاء اللجنة اكد على ضرورة ان يكون المشروع اداة اساسية في صناعة جيل وطني جديد من الموهوبين الرياضيين الذين يمكن ان يحققوا الانجاز على المستوى الدولي وذلك من خلال العمل على اختيار الملاكات العاملة وفق معايير علمية دقيقة وتأهيلهم وتطويرهم بما يتناغم مع التطور الذي تشهده بلدان العالم، فضلا عن الاعتماد على الاختبارات الحديثة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم رعاية خاصة، والاستفادة من الطاقات البشرية المتوفرة لاسيما في وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والاتحادات الرياضية، كونهم شركاء اساسيين في المشروع.واوضح المشرف العام على مركز رعاية الموهبة الرياضية، انه تم الاتفاق على البحث في الية تمويل المشروع، وجرد البنى التحتية الخاصة به في بغداد والمحافظات والعمل على تأهيلها.يشار الى ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وجه بتكليف الدكتور حسن علي كريم مستشار الوزارة لشؤون الرياضة كمشرف عام على مركز رعاية الموهبة الرياضية وتشكيل لجنة استشارية عليا لادارة المركز برئاسته وعضوية كل من: مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة طالب جابر، ومدير عام النشاط الرياضي والمدرسي في وزارة التربية، وعدد من المختصين وهم الدكاترة سعد محسن اسماعيل وطارق حسن رزوقي وعلي شبوط واحمد ثامر محسن.وتتركز مهام اللجنة في وضع المعايير العلمية لفتح المراكز في بغداد والمحافظات على وفق سياسة المركز واهدافه، والموافقة على استمرار عمل المراكز لتي تنطبق عليها المعايير المذكورة في بغداد والمحافظات، وغلق المراكز التي لاتتوفر فيها هذه المعايير، والمصادقة على المنهاج السنوي الخاص بكل مركز، واعداد الموازنة الخاصة بالانشطة والبطولات والمعسكرات والادوات والتجهيزات واجور الخبراء والمدربين المحليين والعرب والاجانب وكافة العاملين في المراكز في بغداد والمحافظات والمصادقة عليها من قبل المشرف العام، واختيار رؤساء واعضاء مجالس ادارات المراكز وفق معايير علمية تضعها اللجنة، والاشراف على عمل المراكز ومتابعة كافة المتغيرات.

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