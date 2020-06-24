بعد اقرار قانون الاقتراض.. موعد قريب لصرف رواتب موظفي الدولة

2020/06/24 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغدادكشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، الاربعاء (24 حزيران 2020)، عن موعد صرف رواتب موظفي الدولة العراقية بعد اقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي اليوم.وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الشعب العراقي تابع جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم والتي جرى من خلالها التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي من اجل اعطاء فرصة كبيرة للحكومة لتسديد رواتب الموظفين ضمن توقيتاتها المحددة بالاضافة الى المتقاعدين واصحاب المنح المالية وكل من لديه حق على الدولة سيعطى حقه وليكن مطمئنا".واضاف، انه "بعد اقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي اصبح كل شيء جاهز والحكومة الان في موقف جيد من ناحية تسديد الرواتب خاصة وان الاقتراض الداخلي يمكن انجازه خلال 48 ساعة لانه يتم من خلال مصارف حكومية او اهلية وكل شي تم تهيئته مبكرا".واشار الجبوري الى ان "رواتب شهر حزيران الجاري ستصرف خلال الايام المقبلة على ان تكون الفترة اقصاها 30 حزيران بحيث لن تعبر الى الشهر المقبل وسيتم اكمال توزيعها وفق الاليات المعتمدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى".

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته السادسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة ‏التشريعية الثانية من ‏الفصل ‏التشريعي الثاني التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏رئيس المجلس ‏محمد ‏الحلبوسي ‏ 2020 ‏‏وبحضور‎‏ 168‏‎‏‎‎‏ ‏‏نائبا‏، على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة اقليم كردستان، الاربعاء (24 حزيران 2020)، عن نية الوزارة المباشرة بتوزيع رواتب موظفي الإقليم مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية أكملت الإي

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء، بحسب بيان لمكتب الحلبوسي، "العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن سائرون، علي غلام، الاربعاء (24 حزيران 2020)، عن توجه نيابي لعقد جلسات البرلمان عبر الدائرة الالكترونية، مبينا ان استمرار عقد الجلسات في قاعات المجلس يشكل خطرا في انتشار فيروس كورونا بين النواب والموظفين في البرلمان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد اقرار قانون الاقتراض.. موعد قريب لصرف رواتب موظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد اقرار قانون الاقتراض.. موعد قريب لصرف رواتب موظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).