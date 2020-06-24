2020/06/24 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة اقليم كردستان، الاربعاء (24 حزيران 2020)، عن نية الوزارة ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكشف عن موعد توزيع رواتب الموظفين في إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكشف عن موعد توزيع رواتب الموظفين في إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).