بعد كارثة نقص الاوكسجين.. ذي قار تشكل خلية ازمة جديدة لمواجهة كورونا (وثيقة)

2020/06/24 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

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بغداد اليوم-متابعة

كشفت دراسة حديثة أن أشعة الشمس القوية في فترة الظهيرة قادرة على تعطيل 90 في المئة أو أكثر من تأثير فيروس كورونا المستجد، في غضون 34 دقيقة.

وخلص مؤلفا الدراسة وهما العالمان خوسيه لويس ساغريبانتي وسي ديفيد ليتل، إلى أن أشعة الش

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جاسب الحجامي - مدير عام دائرة صحة الكرخ - فيس بوك

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها الیوم:-

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بغداد اليوم- بغداد

اوضحت دائرة صحة الرصافة ببغداد، اليوم الاربعاء، التوزيع الجغرافي لـ 177 اصابة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي الرسمي.

وقال مدير الدائرة، عبد الغني الساعدي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الدائرة سجلت 1

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