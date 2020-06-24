وزير المالية يضع أول خط أحمر يخص رواتب بعض الفئات وتفاؤل كبير باقتصاد ينقذ حياة الفقراء

2020/06/24 | 19:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم الاربعاء، ان رواتب ومخصصات المتقاعدين واصحاب الدخل المحدود خط احمر بالنسبة لحكومة السيد مصطفى الكاظمي.وقال علاوي في بيان تلقته “يس عراق” ان “رواتب المتقاعدين واصحاب الدخل المحدود خط احمر ولا يمكن المساس برواتبهم ومخصصاتهم ، اضافة الى الطبقات الفقيرة والمتوسطة الذين يقعون تحت […]

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