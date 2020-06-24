الاتروشي ينهي مسيرة 6 اعوام من رئاسته للحكومة المحلية لدهوك ويشكر هؤلاء

2020/06/24 | 19:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استعرض محافظ دهوك فرهاد الاتروشي يوم الاربعاء مسيرته خلال ترؤسه للحكومة المحلية طيلة الاعوام الستة الماضية تحدث فيها عن أهم الازمات والمنجزات من بينها موجة النزوح التي شهدتها المحافظة مع اجتياح داعش لمدينة الموصل اضافة الى قطع الحكومة الاتحادية لميزانية اقليم كوردستان.

وشكر الاتروشي في مؤتمر صحفي عقده اليوم دعم الادارة، واهالي دهوك له طيلة الاعوام الستة الماضية.

وشكر ايضا الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومجلس المحافظة وكذلك حكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، والحكومة السابقة برئاسة نيجيرفان بارزاني وكذلك وجه امتتناه الى الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني على دعمه له.

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