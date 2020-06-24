موقف وبائي

2020/06/24 | 19:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجلت وزارة الصحة، الأربعاء، أعلى حصيلة إصابات يومية على مستوى البلاد منذ اندلاع أزمة الجائحة.

سجل العراق 2200 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات حالات الوفاة خلال 24 ساعة

وقالت الوزارة في بيان، 24 حزيران/يونيو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 11 ألف و445 نموذجًا جديدًا وسجلت 2200 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 177

بغداد/ الكرخ: 371

مدينة الطب: 8

النجف: 96

السليمانية: 229

أربيل: 70

كربلاء: 55

كركوك: 123

ديالى: 89

واسط: 189

بابل: 86

البصرة: 242

ميسان: 136

الديوانية: 81

ذي قار: 136

نينوى: 40

الأنبار: 14

صلاح الدين: 28

المثنى: 30

الشفاء: 1061 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 178

بغداد الكرخ: 116

النجف: 36

السليمانية: 8

أربيل: 59

دهوك: 12

كركوك: 41

كربلاء: 32

ديالى: 20

واسط: 22

البصرة: 12

ميسان: 119

بابل: 59

ذي قار: 241

الديوانية: 85

نينوى: 5

الأنبار: 6

صلاح الدين: 1

المثنى: 9

الوفيات: 79 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 13

بغداد الكرخ: 8

مدينة الطب: 3

النجف: 2

السليمانية: 9

أربيل: 2

كربلاء: 4

كركوك: 1

ديالى: 3

واسط: 3

البصرة: 3

ميسان: 6

بابل: 2

الديوانية: 2

ذي قار: 16

صلاح الدين: 2

مجموع الإصابات: 36702

مجموع حالات الشفاء: 16814

الراقدين الكلي: 18558

الراقدين في العناية المركزة: 281

مجموع الوفيات: 1330

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