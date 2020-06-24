سجل العراق 2200 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات حالات الوفاة خلال 24 ساعة
وقالت الوزارة في بيان، 24 حزيران/يونيو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 11 ألف و445 نموذجًا جديدًا وسجلت 2200 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 177
بغداد/ الكرخ: 371
مدينة الطب: 8
النجف: 96
السليمانية: 229
أربيل: 70
كربلاء: 55
كركوك: 123
ديالى: 89
واسط: 189
بابل: 86
البصرة: 242
ميسان: 136
الديوانية: 81
ذي قار: 136
نينوى: 40
الأنبار: 14
صلاح الدين: 28
المثنى: 30
الشفاء: 1061 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 178
بغداد الكرخ: 116
النجف: 36
السليمانية: 8
أربيل: 59
دهوك: 12
كركوك: 41
كربلاء: 32
ديالى: 20
واسط: 22
البصرة: 12
ميسان: 119
بابل: 59
ذي قار: 241
الديوانية: 85
نينوى: 5
الأنبار: 6
صلاح الدين: 1
المثنى: 9
الوفيات: 79 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 13
بغداد الكرخ: 8
مدينة الطب: 3
النجف: 2
السليمانية: 9
أربيل: 2
كربلاء: 4
كركوك: 1
ديالى: 3
واسط: 3
البصرة: 3
ميسان: 6
بابل: 2
الديوانية: 2
ذي قار: 16
صلاح الدين: 2
مجموع الإصابات: 36702
مجموع حالات الشفاء: 16814
الراقدين الكلي: 18558
الراقدين في العناية المركزة: 281
مجموع الوفيات: 1330
اقرأ/ي أيضًا:
"موجة" قادمة من 4 دول..
منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف وبائي "صادم" في العراق.. الجائحة تفتك وتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف وبائي "صادم" في العراق.. الجائحة تفتك وتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).