غوارديولا: أولوياتنا أهم من تأجيل تتويج ليفربول

2020/06/24 | 19:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، أن أولوية فريقه مانشستر سيتي في الفترة الراهنة هي كأس إنكلترا ودوري أبطال أوروبا، وليس تأخير تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ويستضيف ليفربول، الأربعاء، كريستال بالاس، ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري (من أصل 38)، وسيتمكن في حال الفوز من توسيع الفارق عن سيتي بطل […]

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