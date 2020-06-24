وزارة النفط تجهز ذي قار بمعمل أوكسجين و400 أسطوانة لمعالجة النقص

2020/06/24 | 20:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعزت وزارة النفط ، اليوم الاربعاء، الى شركة نفط ذي قار تجهيز المحافظة بمعمل اوكسجين متكامل مع 400اسطوانة.

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