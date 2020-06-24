كلوب يرفض مواجهة مانشستر سيتي على «ملعب محايد»

2020/06/24 | 20:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة رفض الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، خوض مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي المقررة في الثاني من يوليو المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، على ملعب محايد، مطالبًا بأن يحتضن استاد «الاتحاد» معقل كتيبة جوارديولا اللقاء.وقال كلوب: «أفضل خوض المباراة في مانشستر، وأي خيار آخر سيشهد صعوبة في تنظيم المباراة، لكن لا أعرف كيف ستسير الأمور، لكن المباراة لن تُقام أيضًا في ليفربول، وبذلك سيكون كل من الفريقين مطالبًا بالذهاب إلى مكان آخر والإقامة بفندق»، وفق وكالة الأنباء الألمانية.ويحق للشرطة أن تطالب بإقامة مباريات على ملاعب محايدة، بحد أقصى خمس مباريات، إذا كانت هناك مخاوف من احتشاد الجماهير خارج الاستاد نظرًا لأهمية المنافسة.ومن المقرر أن يتخذ المسؤولون القرار يوم غد الخميس، بشأن المباراة التي قد يحسم ليفربول من خلالها اللقب إذ يتفوق في الصدارة بفارق 20 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي.وقد يأتي الحسم عبر مواجهة الفريقين، وربما يحسم اللقب قبل تلك المواجهة، لكن ذلك يتطلب فوزه على كريستال بالاس في المباراة المقررة اليوم الأربعاء مع عدم نجاح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز أمام تشيلسي في مباراة الفريقين يوم الخميس.لكن في حالة فوز ليفربول وفوز مانشستر سيتي، سيكون التعادل في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الثاني من يوليو، كافيًّا لحسم تتويج ليفربول باللقب، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990

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