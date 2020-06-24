صحة الانبار تكشف لـ” العهد نيوز” عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا في المحافظة

2020/06/24 | 20:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة محافظة الانبار انس العاني، اليوم الاربعاء، عدد حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا منذ بدأ خلية الازمة في عموم مدن الانبار .وقال العاني في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” مدن الانبار سجلت 15 حالة وفاة منذ بدأ عمل خلية ازمة كورونا ولحد هذه الساعة فيما سجل […]

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