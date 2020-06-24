2020/06/24 | 20:14 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صندوق النقد الدولي يراجع حساباته: تداعيات كورونا الاقتصادية أفدح! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 20:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد الدولي يراجع حساباته: تداعيات كورونا الاقتصادية أفدح!) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق النقد الدولي يراجع حساباته: تداعيات كورونا الاقتصادية أفدح!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).