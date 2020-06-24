2020/06/24 | 20:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يلتقي بلاسخارت.. حوار موسع حول الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 20:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يلتقي بلاسخارت.. حوار موسع حول الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يلتقي بلاسخارت.. حوار موسع حول الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).