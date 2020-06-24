2020/06/24 | 20:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط يؤكد اهمية تطوير العلاقات بين العراق وروسيا وتعزيزها لاسيما في قطاع النفط والغاز و الطاقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 20:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يؤكد اهمية تطوير العلاقات بين العراق وروسيا وتعزيزها لاسيما في قطاع النفط والغاز و الطاقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يؤكد اهمية تطوير العلاقات بين العراق وروسيا وتعزيزها لاسيما في قطاع النفط والغاز و الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).