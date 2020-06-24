2020/06/24 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مصدر مقرب، اليوم الاربعاء، بان شرار حيدر النجم الدولي و رئيس نادي الكرخ يعلن ترشيحه لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم .وقال المصدر ان "حيدر يوعز اسباب ترشيحه برغبته التامة في إكمال مشروع الراحل (احمد راضي) إيمانا منه بالمشروع الإصلاحي الذي جاء به الراحل المغفور له".يذكر ان نادي الكرخ منح الساحر احمد راضي التمثيل للنادي في انتخابات اتحاد الكرة وجمعيته العمومية .وكان الراحل أحمد راضي من اوائل المتصدين لاتحاد الكرة عبر قيادته ثورة الإصلاح والمظاهرات التي أوقفها الوزير الاسبق عبدالحسين عبطان بسبب إقتراب العراق من مشروع رفع الحظر قبل ٣ سنوات .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: شرار حيدر يعلن ترشيحه لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: شرار حيدر يعلن ترشيحه لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).