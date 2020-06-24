2020/06/24 | 20:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يوجه بتجهيز ذي قار بمعمل اوكسجين متكامل مع 400 اسطوانة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يوجه بتجهيز ذي قار بمعمل اوكسجين متكامل مع 400 اسطوانة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).