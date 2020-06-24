ماذا تعني اعترافات الرئيس الامريكي المتكررة عن اجتياح العراق ؟

2020/06/24 | 20:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاء السوداني في اكثر من مؤتمر صحفي او تصريح اعلامي او تغريدة على تويتر يؤكد الرئيس الامريكي ترامب ، ” ان حروب الشرق الاوسط الكارثية التي أُدخلنا بها ..بلا مبرر “.فماذا يريد ترامب ان يجني من هذه التصريحات والانتقادات المتكررة ؟ من الواضح جداً ان هذه الانتقادات تصب في حملاته الانتخابية من اجل […]

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