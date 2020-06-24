متخصص عراقي يبشر بنتائج مشجعة للعلاج الروسي: اسهم بشفاء 125 ألف مريض وبإمكانه قتل كورونا خلال أيام

2020/06/24 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

طرح المتخصص بالصحة العامة في دائرة صحة الكرخ - د.



زياد حازم ، نتائج مشجعة لعلاج ’’افيفافير’’ في روسيا ، مبيناً انه اسهم بعلاج اكثر من 125 الف حالة مصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وقال حازم في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن " عقار افيفافير المقر لعلاج كورونا في روسيا بإمكانه الدخول الى الحامض الرايبوسومي للفيروس وقتله والعلاج مكتشف منذ أعوام للتعامل مع الامراض الفيروسية لكن روسيا اقرته كعلاج لكورونا".

وأضاف "تم استخدام العلاج منذ تاريخ 16 أيار الماضي في روسيا ونجح بإحداث هبوط حاد بعدد الإصابات الخطيرة والوفيات وخلال أسبوعين تم شفاء أكثر من 125 الف حالة".

ولفت الى ان " العقار بإمكانه تقليل مكوث المريض فلي المستشفى من 14 يوماً الى 4 أيام وفقاً لما أكده الجانب الروسي وهناك دراسات في كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة مستمرة بشأنه وربما يتم اعتماده".

وعبر عن اعتقاده بأنه انه سيتم توفيره للمرضى في العراق قبل نهاية الأسبوع المقبل" مؤكداً أنه " لن يعطى لجميع المرضى ويقتصر على الحالات الخطيرة كمرحلة اولى".

وفي وقت سابق ، أوضح وزير الصحة، حسن التميمي، الموقف بشأن العلاج الروسي لفيروس كورونا المستجد، فيما أشار إلى أن معلومات وصلت من روسيا واللجان التابعة للوزارة بدأت بدراستها.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة الامم المتحدة في العراق، وبحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، إن "المعلومات بشأن علاج فيروس كورونا وصلت من الجانب الروسي، واللجان الاستشارية بدأت بدراستها".ولفت إلى أن "وزارة الصحة، هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن معالجة المصابين بفيروس كورونا"، مؤكداً أن "الوزارة ناقشت مع بلاسخارت واسماعيل الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا في العراق".

وتابع، أن "العراق بدأ بالتعامل مع جائحة كورونا بإمكانيات محدودة"، مبينا ان "الوزارة لديها تنسيق مستمر مع منظمة الصحة العالمية".

ونبه إلى أن "اغلب الحالات المسجلة، هي لأشخاص يحملون فيروس كورونا من دون اعراض"، لافتا إلى أن "الملاكات الصحية تبذل جهوداً كبيرة ومستعدون لاستيعاب اعداد المصابين".

وسجل العراق اليوم 79 حالة وفاة و اعلى حصيلة اصابات بلغت 2200 حالة قابلها شفاء 1061 شخصاً من الوباء.

وبتاريخ العشرين من حزيران الجاري، سجلت وزارة الصحة اعلى حصيلة وفيات بـ 88 حالة ، فيما شهد الخامس عشر من الشهر ذاته اعلى حصيلة شفاء بعد التأكد من تعافي 1150 مصاباً سابقاً بالمرض.

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بغداد اليوم - ذي قار

وجه الناطق باسم خلية الازمة المحلية في محافظة ذي قار، حيدر حنتوش، الاربعاء (24 حزيران 2020)، رسالة عاجلة إلى الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد من أجل مساعدة المحافظة في تجاوز أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الوضع الصحي ق

اقليم كردستان يسجل 4 وفيات و 216 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة

يتبع .........

بغداد اليوم- ذي قار

قرر محافظ ذي قار، ناظم حميد الوائلي، اليوم الاربعاء، تشكيل خلية ازمة صحية جديدة في محافظته، وذلك بعد يوم واحد من ازمة نقص الاوكسجين التي ادت الى تسجيل عدد من الوفيات امس الثلاثاء، بمستشفيات العزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا.

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