2020/06/24 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان رسمي

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الثلاثي مع وزيري خارجية الأردن ومصر

شارك وزير الخارجية فؤاد حسين عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجية كل من مصر والأردن؛ لدفع مسار التعاون بين الدول الثلاث الشقيقة، والتشاور حول القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك.

وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة دفع وتطوير التعاون والتنسيق بين بغداد والقاهرة وعمان، والعمل على إيجاد المزيد من مجالات التعاون بما يحقق تطلعات الشعوب الشقيقة.

كما اتفق المجتمعون على ضرورة استمرار التشاور وتنسيق المواقف تجاه التحديات المشتركة، والتطورات الإقليمية، ولاسيما في سوريا وليبيا، فضلاً عن تطورات القضية الفلسطينية.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - كربلاء

نفت العتبتان الحسينية والعباسية إغلاق مرقدَيْ الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس(عليهما السلام) بسبب وباء كورونا.

وقال العتبتان في بيان مشترك "إن ما يتم تداوله من قِبل وسائل الإعلام بهذا الشأن عار من الصحة".

بغداد اليوم-متابعة

ضاعفت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، من قيمة المكافأة المعروضة مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على زعيم تنظيم داعش الجديد "حجي عبد الله" لتصبح عشرة ملايين دولار أميركي بدلا من خمسة.

وقال برنامج "مكافآت من أجل

بغداد اليوم- بغداد

قدم النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، الاربعاء (24 حزيران 2020)، مقترحا للاستغناء عن استيراد الغاز من ايران، فيما أشار الى أنه اطلع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ملف ابار الغاز في المحافظة وسبل الاسراع باستثمارها.

و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزراء خارجية العراق والاردن ومصر يجتمعون عبر ’’الفيديو كونفرانس’’ لدفع مسار التعاون الثلاثي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزراء خارجية العراق والاردن ومصر يجتمعون عبر ’’الفيديو كونفرانس’’ لدفع مسار التعاون الثلاثي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).