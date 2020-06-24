2020/06/24 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر امني من داخل محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، باندلاع نزاع عشائري تطور الى استخدام الاسلحة المختلفة.وقال المصدر ان "قوات سوات حاولت فض نزاعا عشائريا في منطقة الشنافية بمحافظة الديوانية لكنها انسحبت مع استمرار المواجهات المسلحة بين الاطراف المتنازعة".واضاف المصدر ان "المواجهات مستمرة حتى الان، فيما اصيب شخصين على الاقل اثر المواجهات الحاصلة بين الاطراف المتنازعة"، فيما لم يتسنى لبغداد اليوم الكشف عن اسباب اندلاع النزاع.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الأربعاء (24 حزيران 2020)، عن ملابسات حادث قتل امرأة جنوبي العاصمة بغداد، فيما أشارت إلى إلقاء القبض على المتهمين.

وقالت المديرية في بين تلقته (بغداد اليوم)، إن "مكتب مكافحة اجرام (المحمود

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء (24 حزيران 2020)، بياناً أعلنت فيه نتائج المرحلة الثالثة للعمليات التي سُميت بـ "أبطال العراق"، فيما أوضحت القطعات الأمنية التي شاركت في العملية.

وذكر الفريق الركن عبد الامير كامل عبد الله الشمري،

بغداد اليوم- نينوى

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد رسول، الأربعاء (24 حزيران 2020)، أن طيران التحالف الدولي، وجه 59 ضربة جوية استهدفت كهوفاً لعناصر داعش قرب مخمور بنينوى.

وقال رسول في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن &

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المواجهات مستمرة.. اندلاع نزاع عشائري في احدى مناطق الديوانية و’’سوات’’ تنسحب !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المواجهات مستمرة.. اندلاع نزاع عشائري في احدى مناطق الديوانية و’’سوات’’ تنسحب !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).