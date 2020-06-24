أسعار نفط برنت تهبط إلى دون مستوى 40 دولارًا للبرميل

2020/06/24 | 20:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الأربعاء حيث لمست حاجز الـ40 دولار للبرميل، وذلك إثر نشر وزارة الطاقة الأمريكية تقريرا أظهر ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.وخلال تعاملات اليوم عند الساعة 18:47 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس المقبل بنسبة 6% في بورصة ” ICE” بلندن، لتبلغ 39.78 دولار […]

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