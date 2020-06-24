وزير النفط يوجه بتجهيز ذي قار بمعمل اوكسجين متكامل مع 400 اسطوانة

2020/06/24 | 20:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجه وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، بتجهيز محافظة ذي قار بمعمل اوكسجين متكامل مع 400 اسطوانة، وذلك بعد توارد الانباء عن وجود نقص في الاوكسجين المجهز للمصابين من ابناء المحافظة.وقال عبد الجبار في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، إنه “اجرى اتصالاً هاتفياً مع مدير عام صحة محافظة ذي قار، […]

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