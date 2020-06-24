ايران تدعو العالم اجمع الى مكافحة الارهاب

2020/06/24 | 20:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية “سيد عباس موسوي”، ان مكافحة الارهاب ينبغي أن تتحول الى مبادرة عالمية والتزام جميع الدول بهذا الامر.وقال موسوي اليوم الاربعاء : إنه بناء على الانباء التي بثتها وسائل اعلام تركية فقد حصل اشتباك قرب الحدود المشتركة بين البلدين بين عناصر ارهابية والقوات العسكرية التركية، ما أسفر […]

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