الحرب عند تخوم الاقاليم الاربعه 2-2 - عدلي عبد القوي العبسي

2020/06/24 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عدلي_عبد_القوي_العبسي - مخطط التجزئه لاشك ان تفتيت البلد الى كانتونات متنازعه والقضاء على التماسك الاجتماعي والتلاحم الوطني يسهل عمليه السيطره على الموارد ونهب الثروات العموميه في كل اقليم على حده وبشكل منفرد اي تسهل عمليه الاستفراد بالارض و الناس والثروه وهي سياسه استعماريه معروفه ( سياسه فرق تسد ) وقد اشتهرت بريطانيا بهذه السياسه ابان استعمارها الطويل لجنوب البلاد 1962- 1839سنوات

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