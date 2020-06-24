قصف يستهدف قرية في ديالى

2020/06/24 | 20:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الاربعاء، بأن قذائف هاون استهدفت قرية شمال شرق المحافظة، في أول حادث من نوعه منذ خمسة أشهر.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين أطلقوا، مساء اليوم، أربع قذائف مستهدفين قرية ابو كرمة قرب ناحية ابي صيدا، (25كم شمال شرق بعقوبة)"، مبينا أن "قذيفتي هاون سقطت داخل القرية دون إصابات بشرية".

وأوضح المصدر، أن "القصف هو الاول من نوعه منذ 5 أشهر"، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا للوقوف على أسبابه ومن هي الجهة المتورطة به".

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