نائب عن الصادقون يحمل الكاظمي مسؤولية تدهور الأوضاع الصحية في ذي قار

2020/06/24 | 20:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد النائب عن كتلة الصادقون عبد الامير التعيبان، اليوم الاربعاء، ان التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي ب 168 نائبا في البرلمان.وقال التعيبان في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية”، ان ” حكومة الكاظمي لم تستخدم لحد الان معايير موحدة في معالجة الملفات الاقتصادية والتجارية وغيرهما وعليها استرجاع الأموال المهربة والقبض على حيتان […]

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