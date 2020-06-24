وفاة بطل العراق واسيا الرباع محمد ياسين إثر اصابته بفيروس كورونا في السويد

2020/06/24 | 20:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة وفاة بطل العراق واسيا لحمل الاثقال الرباع "محمد ياسين"؛ إثر اصابته بفيروس كورونا في السويد.

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