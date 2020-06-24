بدء اجتماع وفد حكومة اقليم كردستان ووفد الاتحادية

2020/06/24 | 20:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد بدأ اجتماع وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم مع وفد الحكومة الاتحادية برئاسة وزير المالية علي عبد الامير علاوي.يذكر ان الوفد المفاوض لحكومة اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، وصل يوم أمس الثلاثاء، الى بغداد لاستئناف الحوارات مع الحكومة الاتحادية لحل المسائل العالقة بين اربيل وبغداد، وبحث مسائل النفط والايرادات والمصروفات ومستحقات الاقليم".ويضم وفد حكومة الاقليم، اوات شيخ جناب وزير المالية وخالد شواني وزير الاقليم وكمال سيد صالح وزير الكهرباء ودارا رشيد وزير التخطيط واوميد صباح رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان وامانج رحيم سكرتير حكومة الاقليم ، وفريق فني يضم مثلين عن الوزارات المختلفة ".

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