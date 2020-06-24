2020/06/24 | 20:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيّة يشارك في اجتماع ثلاثيّ مع نظيريه الأردني والمصري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 20:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيّة يشارك في اجتماع ثلاثيّ مع نظيريه الأردني والمصري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيّة يشارك في اجتماع ثلاثيّ مع نظيريه الأردني والمصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).