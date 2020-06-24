العتبتان المقدّستان الحسينيّة والعبّاسية تنفيان إغلاقَهما المرقدَيْن الطاهرَيْن

2020/06/24 | 20:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت العتبتان المقدّستان الحسينيّة والعبّاسية، اليوم الاربعاء، إغلاقهما مرثدي الامام الحسين وأخيه أبي الفضل العبّاس عليهما السلام بسبب وباء كورونا المستجد.

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