مسؤول محلي لـ” العهد نيوز”: قلة التخصيصات المالية وراء التأخير في انجاز طريق الانبار الدولي

2020/06/24 | 20:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز عزى قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم العوسج، اليوم الاربعاء، قلة التخصيصات المالية وراء التأخير في انجاز الطريق الدولي رغم استقرار الاوضاع الامنية .وقال العوسج في حديث لـ” العهد نيوز” ان ” قلة التخصيصات المالية المقدمة من قبل الحكومة المركزية لإعادة اعمار وتأهيل الجسور المتضررة جراء العمليات الارهابية تقف حائلا امام اعادة […]

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